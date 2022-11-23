«Яндекс Маркет» добавит агрегатор офлайн-магазинов

«Яндекс Маркет» запустит витрину офлайн-магазинов: маркетплейс будет находить товары и доставлять их пользователям в тот же день. В агрегатор смогут попасть как известные сетевые ритейлеры, так и небольшие специализированные магазины, включая фермерские лавки или шоурумы местных марок, рассказали Sostav в пресс-службе сервиса.

За счёт новой функции в компании рассчитывают нарастить ассортимент и сократить сроки доставки товаров, которые уже находятся рядом с покупателем. Сами магазины смогут нарастить узнаваемость брендов и лояльную аудиторию в онлайне, а также повысить средний чек и увеличить продажи сопутствующих товаров, а также долю спонтанных покупок, отмечают в пресс-службе.

Пользователи будут выбирать: искать нужный товар или заказать его в конкретном магазине, который они знают. Нововведение совместит на площадке традиционный формат маркетплейса и специализированный агрегатор с витриной магазинов.

Компания исходила из опыта встраивания витрин продуктовых магазинов, подключённых к «Яндекс Еде»: пользователям важно, в каком магазине совершать покупку, пояснили в «Маркете». Запуск агрегатора позволит добавить другие категории — в том числе товары для дома и стройматериалы.