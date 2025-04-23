«Яндекс Маркет» внедрил автоматическое управление бюджетом на продвижение

Продавцы «Яндекс Маркета» получили возможность настроить автоматическое управление бюджетом на продвижение. Теперь селлеры смогут задать долю от оборота товаров, которую они готовы потратить на эти цели. Алгоритм маркетплейса автоматически подберет конкурентную ставку для установленного бюджета. Об этом Sostav сообщили в компании.

В «Маркете» уточнили, что алгоритмическое управление позволяет точнее прогнозировать расходы и, как правило, демонстрирует большую эффективность по сравнению с ручной настройкой. При этом продавцы смогут выбрать между ручным и автоматическим управлением бюджета на продвижение.

Основной инструмент продвижения на платформе — «Буст продаж», при котором оплата происходит только за выкупленные товары. До настоящего момента управление ставками в рамках этого решения было возможно лишь вручную.

Переход на автоматическое управление потребует указания доли бюджета от оборота, подлежащей использованию в рекламной кампании. После каждой продажи платформа будет удерживать соответствующий процент и перераспределять его на продвижение, подбирая наиболее выгодные ставки.

«При отключении кампании «Маркет» вернет остаток средств в виде бонусов на продвижение или, если расходы превысили бюджет, покроет их за свой счет», — заверили в компании.

Новая функция доступна как при создании кампаний, так и для уже запущенных. Включить автоматическое управление можно в настройках кампании, выбрав соответствующую опцию в разделе «Ставка».

Ранее «Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж. Новая функция под названием «Гарантия дохода» позволяет продавцам либо быстро реализовать товар, либо получить за него компенсацию в случае, если продажи не оправдают ожиданий.