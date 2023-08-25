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25.08.2023 в 16:00

Участник группы «Хлеб» раздал всем арбузы от «Яндекс Лавки»

Саша Шулико и курьер Вова доставляли реальные заказы и делали приятный сюрприз покупателям

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«Лавка» сделала ролик специально к разгару сезона арбузов, в котором Саша Шулико, участник группы Хлеб, вместе с курьером Вовой доставляют заказы. Курьер передает их, а Саша — дарит бесплатный арбуз.

Ролик снят в документальном формате: курьер Вова и Саша Шулико доставляли реальные заказы и делали приятный сюрприз покупателям. После Саша отправился на Хлебозавод в машине полной арбузов и бесплатно раздавал их всем желающим.

В начале лета «Яндекс Лавка» провела ребрендиг и запустила масштабную рекламную кампанию в рамках новой креативной рамки. В роликах представлена новая айдентика бренда, а также транслируется одна из главных ценностей — доставлять людям маленькие радости, поводы влюбляться в жизнь каждый день.

хлеб Яндекс.Лавка
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