Эрлинг Холанд стал рождественским помощником в рекламе Sports Direct и Nike

Британская сеть спортивных магазинов Sports Direct объединилась с Nike и футболистом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом для запуска рождественской рекламной кампании Unwrap Potential. Ее главная идея заключается в том, что правильно выбранный подарок может помочь человеку раскрыть свои способности и найти новое увлечение.

Помимо Холанда, в кампании приняли участие спринтер Дина Ашер-Смит, капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон, регбист Генри Поллок и британский рэпер Aitch. Вместе они сформировали команду, которая помогает покупателям выбирать подарки с учетом интересов и увлечений получателей.

Каждый участник проекта представляет отдельное направление. Холанд помогает подобрать экипировку для начинающих футболистов, Ашер-Смит — для любителей бега, Уильямсон — для юных спортсменов, а Поллок — для поклонников регби. Рэпер Aitch отвечает за подбор одежды, обуви и аксессуаров в уличном стиле.

Основой кампании стал рекламный ролик. По сюжету мужчина приходит в Sports Direct за рождественским подарком для племянницы, но затрудняется с выбором. На помощь ему приходит команда экспертов, которая предлагает обратить внимание на футбольные способности девочки и выбрать для нее бутсы Nike Phantom 6 Low.

