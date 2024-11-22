Дизайнеры «Яндекса» создали обложки к 100 классическим литературным произведениям

Подписной книжный сервис «Яндекс Книги» представил проект «100 обложек классики от 100 дизайнеров Яндекса», в котором сотрудники свыше 30 сервисов интернет-компании переосмыслили обложки известных произведений. Авторские иллюстрации привлекут внимание к книгам и подчеркнут их современность. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Участие в проекте приняли дизайнеры из таких сервисов «Яндекса», как «Поиск», «Авто.ру», «Яндекс Еда», «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Алиса», «Яндекс 360» и других. Произведения подбирали так, чтобы они подходили к характеру и стилю сервиса.

Так, руководитель дизайна «Яндекс Погоды» создал обложку к пьесе Островского «Гроза», креативный арт-директор «Яндекс Карт» — к рассказу Чехова «Заблудшие», а арт-директор коммуникаций «Яндекс Лавки» — к «Антоновским яблокам» Бунина. Команда «Яндекс Путешествий» подготовила обложки к роману Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней» и сборнику Гиляровского «Москва и москвичи».

Кто-то из дизайнеров рисовал вручную, кто-то использовал метод коллажа, кто-то выбрал 3D-моделирование, кто-то экспериментировал с текстами, шрифтами и формами.

Объединил серию обложек силуэт маскота «Яндекс Книг» — книжной закладки, в которую, так или иначе, собираются иллюстрации. К этому визуальному решению каждый дизайнер подошёл по-своему.