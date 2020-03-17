«Яндекс» инвестирует в платформу для дистанционного обучения 200 млн рублей

Компания «Яндекс» собирается построить платформу для полноценного дистанционного обучения за 200 млн рублей, сообщается на сайте корпорации. В ее рамках будут проходить интерактивные видеоуроки, а также занятия от ведущих преподавателей разных предметов.

Сервис будет доступен уже с 30 марта, им можно будет пользоваться бесплатно. Также платформа будет интегрирована во все образовательные продукты «Яндекса». Первая версия платформы запустится в Москве совместно с правительством города и Центром педагогического мастерства.

Ученики и учителя получат доступ к «Яндекс.Учебнику» и всем его заданиям. Дети смогут выполнять задания с любых устройств, а учителя получат онлайн-статистику и возможность корректировать план обучения на основе полученной обратной связи. Для учителей проект «Я Учитель» подготовит серию обучающих курсов и практических рекомендаций по организации обучения в дистанционном формате.

С 1 апреля будет запущена полноценную онлайн-школа для 5−11 классов по всей стране. Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ и ОГЭ и ведущие преподаватели московских школ.

Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России: В сложившейся ситуации мы хотим помочь родителям, учителям и ученикам, которые столкнулись с необходимостью перейти на дистанционное обучение. Наша главная задача — сохранить образовательный процесс максимально привычным и удобным для всех участников. Для этого в компании сформирована оперативная рабочая группа, разработка идёт в ускоренном режиме. Мы ожидаем, что наши сервисы смогут помочь продолжить учёбу не менее чем пяти миллионам школьников. Мы занимаемся образовательными проектами более 13 лет и создали более 30 сервисов для школьников, учителей и студентов. Всё это позволяет нам реализовать такой масштабный проект в максимально сжатые сроки и помочь там, где мы действительно можем помочь.

С 16 марта сотрудники «Яндекса» смогут работать из дома. В офис нужно будет приходить только по необходимости.Также руководство компании рекомендовало тем, кто не может отказаться от поездок в офис, не пользоваться общественным транспортом в час пик. С начала недели в компании будет введена компенсация за поездки на такси.