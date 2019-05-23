«Яндекс.Еда» берется за доставку обедов корпоративным клиентам

Сервис «Яндекс.Еда» начинает осваивать корпоративный сегмент, как это ранее сделало «Яндекс.Такси», сообщает «Коммерсант». Сотрудники компаний, заключивших договор с сервисом, смогут заказывать еду за счет работодателя. По мнению экспертов, этот сегмент через пару лет сможет приносить «Яндекс.Еде» до 15−20% выручки.

«Яндекс.Еда» предлагает компаниям-партнерам завести бизнес-аккаунт, аналогичный личному кабинету в «Яндекс.Такси», где можно установить лимит трат на каждого сотрудника. Московский офис консалтинговой фирмы A.T. Kearney уже тестирует услугу. Офис-менеджер компании Юлия Бочарова подтвердила это и отметила, что наиболее удобной оплатой для таких сервисов является безнал — это проще.

Запуском корпоративного сегмента занимается та же команда, что три года назад помогала налаживать корпоративный тариф для «Яндекс.Такси». В течение 2018 года, говорится в отчетности компании, число клиентов из бизнеса увеличилось в 2,5 раза и составило 23 тысячи. Напомним, сегодня стало известно, что генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян стал управляющим директором группы компаний «Яндекс».

Интересно, что похожую корпоративную услугу около пяти лет назад тестировал Delivery Club, но отказался от нее в пользу основной деятельности. «Сколько-нибудь значимым для нас оно не стало, повторять эксперименты не планируем. Сегодня мы сконцентрированы на развитии основной бизнес-модели», — сообщил представитель компании.