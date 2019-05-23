Генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян стал управляющим директором группы компаний «Яндекс». Как сообщается в пресс-релизе, на новой должности, созданной специально для него, он займется текущим руководством и будет вторым человеком в компании.

Тигран Худавердян работает в компании «Яндекс» с апреля 2006 года. Он успешно руководил несколькими сервисами фирмы, включая Яндекс.Браузер и Яндекс.Навигатор. В 2015 году он перешёл в Яндекс.Такси на должность генерального директора. В 2018 году, когда Яндекс и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, Тигран возглавил новую компанию.

Его место в «Яндекс.Такси» займет Даниил Шулейко, который пришел в компанию в 2015 году и был операционным директором «Яндекс.Такси» с момента объединения с Uber.

«Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний на посту генерального директора, который он занимает с момента основания Яндекса. Елена Бунина останется генеральным директором Яндекса в России и HR-директором. Грег Абовский продолжит работу в должности операционного и финансового директора, а также продолжит отвечать за ряд текущих бизнес-направлений и новых экспериментальных бизнесов» — отмеечается в релизе.

Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса: Тигран очень давно работает в Яндексе, знает бизнес вдоль и поперёк и пользуется уважением в компании. Благодаря тому, что Тигран займётся текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах. Управление бизнесом Такси переходит в руки Даниила, и я этому рад. Даниил — успешный предприниматель. Он прекрасно зарекомендовал себя на должности операционного директора объединённой компании и будет отличным руководителем, который сможет воплотить в жизнь амбициозные планы сервиса по росту

Джон Бойнтон, председатель совета директоров Яндекса: Тигран много лет работал на руководящих должностях в Яндексе. Под его управлением Яндекс.Такси стало лидером на рынке и прекрасно подготовлено для дальнейшего устойчивого роста.

Также в компании объявили о скором уходе директора по технологиям «Яндекса» и руководителя поискового портала Михаила Парахина. Он покинет компанию в августе после пяти лет работы и вернется к семье в США. При этом он по-прежнему будет помогать компании на уровне совета директоров.