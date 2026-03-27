27.03.2026 в 17:10

«Яндекс» доверил сборку электросамокатов «Москвичу»

Пилотный проект предусматривает производство 2 тысяч СИМ

1

«Яндекс» вместе с технокластером «Москвич» и Департаментом транспорта Москвы начали пилотный проект по локальной сборке электросамокатов. В рамках тестового этапа планируется произвести 2 тыс. средств индивидуальной мобильности, которые станут доступны пользователям уже в этом сезоне, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова приводит «Прайм».

Электросамокаты полностью разработаны в «Яндексе» — от дизайна до технологий. Компания создает устройства в собственном Конструкторском бюро.

На заводе проводится крупноузловая сборка из 118 узлов и комплектующих, тестируется электроника, исправность колес и тормозов. Устройства проходят испытания на специальном треке с пандусами, лежачими полицейскими и имитацией различных типов дорожного покрытия.

Следующим этапом проекта станет дальнейшая локализация производства и создание полностью отечественной платформы электросамокатов, отметил заммэра.

В марте 2025 года «Яндекс Go» представил новое поколение самокатов собственной разработки.

Яндекс Москвич
