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18+
11.03.2025 в 13:45

«Яндекс Go» представил самокаты собственной разработки с умной кнопкой для быстрого старта

Для начала поездки не нужно будет доставать смартфон и заходить в приложение

«Яндекс Go» представил новое поколение самокатов собственной разработки. Они полностью спроектированы внутри компании — от дизайна до технологий. Главная инновация — умная кнопка для быстрого старта без необходимости заходить в приложение на телефоне. До апреля технология проходит финальное закрытое тестирование. Затем умная кнопка заработает на всех самокатах в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

В компании пояснили, что для начала поездки достаточно будет нажать кнопку на руле и удерживать ее две-три секунды. За это время IoT-модуль, встроенный в самокат, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и активирует запуск. После проверки безопасности начинается аренда. Кнопка также позволит завершить поездку или поставить ее на паузу.

Самокаты нового поколения получили усовершенствованный iot-модуль, точнее определяющий «медленные» и «запретные» зоны местах, где высокая скорость может быть опасной. Самокаты также оборудованы боковыми световыми индикаторами, которые мигают при торможении и предупреждают других участников дорожного движения о маневре.

Для ночных поездок «Яндекс Go» оснастил модель фонарем с радиусом свечения до 10 метров. Кроме того, на корпусе устройства размещены основные правила безопасности на дорогах.

Весь московский парк «Яндекс Go» в 2025 году будет состоять из самокатов нового поколения.

«Яндекс Go» представил самокаты собственной разработки с умной кнопкой для быстрого старта «Яндекс Go» представил самокаты собственной разработки с умной кнопкой для быстрого старта

Компания разрабатывает собственные устройства и технологии внутри «Конструкторского бюро» — подразделения «Яндекс Go», которое отвечает за инновации транспортных сервисов. В бюро была придумана первая модель самокатов «Яндекса» в 2023 году. Второе поколение разработано с учетом пожеланий пользователей, которые опробовали предыдущую модель.

Яндекс Go самокаты
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