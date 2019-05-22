«Яндекс.Деньги» ищут рекламно-информационного партнера

«Яндекс.Деньги» разместили на портале госзакупок тендер на оказание услуг по разработке, производству и размещению рекламно-информационных материалов в интернете.

Начальная цена тендера составит не более 350 млн рублей, к участию допускаются представители малого и среднего бизнеса. Заявки можно подавать с 21 мая по 6 июня, итоги конкурса будут подведены не позднее 11 июня. В конечном итоге будет выбрано два победителя, между которыми и разделят бюджет тендера — не более 175 млн рублей на каждого. Срок действия договора — 2 года.

Победители должны будут разрабатывать рекламные кампании для «Яндекс.Касс» и других продуктов, придумывать слоганы, изготавливать макеты рекламно-информационных материалов (баннеры, текстовые объявления, видеоролики), формировать список ключевых запросов и объявлений для систем «Яндекс.Директ», Google AdWords, размещать графические баннеры на сайтах, текстово-графические блоки в социальных сетях, рекламно-информационные материалы в рекламных сетях с оплатой за действие (CPA); видеоролики на тематических площадках (pre-roll, post-roll).

Предельные значения комиссий установлены в размере 10% для Google Ads, Facebook/Instagram, CPA, MyTarget, «Яндекс.Директ», RTB, «ВКонтакте», OLV (видеорекламы), прямых закупок медийных форматов у площадок (баннеры, блоггеры, каналы в соцсетях). При размещении в рекламных сетях по модели СРА исполнитель должен общаться с представителями сетей напрямую, не привлекая заказчика.

Участник должен подтвердить свой опыт, предоставив информацию об аналогичных контрактах на разработку, производство и размещению рекламы в интернете за 2015−2019 годы свыше 25 млн рублей. Кроме того, у него должны быть реализованные онлайн-проекты по продвижению услуг расчетно-кассового обслуживания / эквайринга / услуг по приему платежей от юридических лиц для компаний, входящих в Business Internet Banking Rank 2018.