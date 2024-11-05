Продажи «Яндекс Афиши» в третьем квартале выросли на 45%

Продажи билетов «Яндекс Афиши» на собственных ресурсах (сайт и мобильное приложение) в третьем квартале этого года увеличились на 45% в годовом выражении, до 6,2 млрд руб., на сайтах и ресурсах партнёров — на 36%, до 2,1 млрд руб. Всего в июле-сентябре «Яндекс Афиша» продала почти 3,9 млн билетов, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев продажи «Яндекс Афиши» на собственных ресурсах выросли на 46% год к году, до 16,5 млрд руб., на сайтах партнёров — на 30%, до 5,6 млрд руб. Общее число реализованных билетов увеличилось на 12%, до 13,3 млн.

Концерты составляют больше половины продаж «Яндекс Афиши» (52% за девять месяцев). Второй самой популярной категорией развлечений остаются театры (26,7% продаж), третьей — стендапы (7,1%). Также в топ вошло кино (6%).

В регионах люди всё активнее тратят деньги на концерты, спектакли, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия. Доля таких продаж на «Яндекс Афише» второй квартал подряд превышает половину, за девять месяцев она составила 58% всех продаж.

Быстрее всего в этом году дорожают билеты в кино. За девять месяцев средний чек на поход в кинотеатр вырос на 20,6% год к году, до 842 руб. Театральные билеты подорожали на 19%, до 4,5 тыс. руб., на концерты — почти на 11%, до 5,2 тыс. руб. Средний чек на все мероприятия на «Яндекс Афише» за девять месяцев (за исключением кино) вырос в годовом выражении на 15%, до 4,6 тыс. руб.

Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши»: Культурная жизнь остаётся важной частью повседневности: россияне продолжают ходить на концерты, в театры и кино, активно интересуются жанром стендапа. И рост продаж «Яндекс Афиши» подчёркивает не только растущий спрос на события, но и доверие пользователей к нашему сервису, который остаётся лидером рынка. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать процесс покупки билетов максимально удобным и безопасным, что отражается в постоянном росте продаж — как на собственных платформах, так и через партнёрские каналы.

Самые популярные события в России сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. В национальный топ в третьем квартале помимо концертов вошли мюзиклы, стендапы, цирковые шоу и постановки, а также популярная выставка.

Топ-10 событий в России за июль-сентябрь 2024 года:

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Москве, Концерт Леонида Агутина в Москве, Концерт группы «Звери» в Москве, Шоу «Легенда» в Большом цирке на проспекте Вернадского в Москве, Цирковая постановка «Матрёшка» в столичном Цирке Никулина на Цветном бульваре, Выставка «Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге, Концерт «Орган при свечах» в Санкт-Петербурге, Концерт КняZz в Москве, Концерт Macan в Москве, Мюзикл «Мамма мимо! или Мюзикл пошёл не так» в Москве.

«Яндекс Афиша» также составила топ самых популярных региональных мероприятий (событий, проводящихся на площадках вне Москвы и Санкт-Петербурга). В списке преобладают концерты.

Топ-10 самых популярных событий в регионах РФ за июль-сентябрь 2024 года:

Парк развлечений «Сочи парк», Концерт Anna Asti в Перми, Шоу «Руслан и Людмила» в Сочи, Цирковое шоу «На счастье!» в Казани, Концерт Zivert в Перми, Концерт Zivert в Новосибирске, Выставка «В фарватере» Айвазовского в Челябинске, Концерт «Cinema Medley 2: Оппенгеймер» в Новосибирске, Концерт Басты в Калининграде, Панк-сказка «Король и Шут» в Новосибирске.

Самые популярные концерты в России проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Половина таких выступлений в третьем квартале состоялась на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена».

Топ-10 самых популярных концертов в России за июль-сентябрь 2024 года: