Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2024 в 11:00

Продажи «Яндекс Афиши» в третьем квартале выросли на 45%

Средний чек увеличился на 15%

Продажи билетов «Яндекс Афиши» на собственных ресурсах (сайт и мобильное приложение) в третьем квартале этого года увеличились на 45% в годовом выражении, до 6,2 млрд руб., на сайтах и ресурсах партнёров — на 36%, до 2,1 млрд руб. Всего в июле-сентябре «Яндекс Афиша» продала почти 3,9 млн билетов, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев продажи «Яндекс Афиши» на собственных ресурсах выросли на 46% год к году, до 16,5 млрд руб., на сайтах партнёров — на 30%, до 5,6 млрд руб. Общее число реализованных билетов увеличилось на 12%, до 13,3 млн.

Концерты составляют больше половины продаж «Яндекс Афиши» (52% за девять месяцев). Второй самой популярной категорией развлечений остаются театры (26,7% продаж), третьей — стендапы (7,1%). Также в топ вошло кино (6%).

В регионах люди всё активнее тратят деньги на концерты, спектакли, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия. Доля таких продаж на «Яндекс Афише» второй квартал подряд превышает половину, за девять месяцев она составила 58% всех продаж.

Быстрее всего в этом году дорожают билеты в кино. За девять месяцев средний чек на поход в кинотеатр вырос на 20,6% год к году, до 842 руб. Театральные билеты подорожали на 19%, до 4,5 тыс. руб., на концерты — почти на 11%, до 5,2 тыс. руб. Средний чек на все мероприятия на «Яндекс Афише» за девять месяцев (за исключением кино) вырос в годовом выражении на 15%, до 4,6 тыс. руб.

Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши»:

Культурная жизнь остаётся важной частью повседневности: россияне продолжают ходить на концерты, в театры и кино, активно интересуются жанром стендапа. И рост продаж «Яндекс Афиши» подчёркивает не только растущий спрос на события, но и доверие пользователей к нашему сервису, который остаётся лидером рынка. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать процесс покупки билетов максимально удобным и безопасным, что отражается в постоянном росте продаж — как на собственных платформах, так и через партнёрские каналы.

Самые популярные события в России сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. В национальный топ в третьем квартале помимо концертов вошли мюзиклы, стендапы, цирковые шоу и постановки, а также популярная выставка.

Топ-10 событий в России за июль-сентябрь 2024 года:

  1. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Москве,
  2. Концерт Леонида Агутина в Москве,
  3. Концерт группы «Звери» в Москве,
  4. Шоу «Легенда» в Большом цирке на проспекте Вернадского в Москве,
  5. Цирковая постановка «Матрёшка» в столичном Цирке Никулина на Цветном бульваре,
  6. Выставка «Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге,
  7. Концерт «Орган при свечах» в Санкт-Петербурге,
  8. Концерт КняZz в Москве,
  9. Концерт Macan в Москве,
  10. Мюзикл «Мамма мимо! или Мюзикл пошёл не так» в Москве.
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

«Яндекс Афиша» также составила топ самых популярных региональных мероприятий (событий, проводящихся на площадках вне Москвы и Санкт-Петербурга). В списке преобладают концерты.

Топ-10 самых популярных событий в регионах РФ за июль-сентябрь 2024 года:

  1. Парк развлечений «Сочи парк»,
  2. Концерт Anna Asti в Перми,
  3. Шоу «Руслан и Людмила» в Сочи,
  4. Цирковое шоу «На счастье!» в Казани,
  5. Концерт Zivert в Перми,
  6. Концерт Zivert в Новосибирске,
  7. Выставка «В фарватере» Айвазовского в Челябинске,
  8. Концерт «Cinema Medley 2: Оппенгеймер» в Новосибирске,
  9. Концерт Басты в Калининграде,
  10. Панк-сказка «Король и Шут» в Новосибирске.
Панк-сказка «Король и Шут»

Самые популярные концерты в России проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Половина таких выступлений в третьем квартале состоялась на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена».

Топ-10 самых популярных концертов в России за июль-сентябрь 2024 года:

  1. Концерт Леонида Агутина в Москве,
  2. Концерт группы «Звери» в Москве,
  3. Концерт «Орган при свечах» в Санкт-Петербурге,
  4. Концерт КняZz в Москве,
  5. Концерт Macan в Москве,
  6. Концерт «Белые ночи Санкт-Петербурга»,
  7. Концерт Басты в Санкт-Петербурге,
  8. Концерт группы «Руки вверх!» в Москве,
  9. Концерт группы «Дайте танк!» в Санкт-Петербурге,
  10. Концерт КняZz в Санкт-Петербурге.
Леонид Агутин
Яндекс.Афиша квартальная отчётность
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.