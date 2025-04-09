«Яндекс Карты» добавили нейросетевые рекомендации мест в городе

«Яндекс Карты» анонсировали новое поколение персонализированных рекомендаций. Теперь нейросеть будет подбирать места для пользователей — от сетевых ресторанов в крупных городах до популярных точек в маленьких населенных пунктах. Рекомендации появились на главном экране приложения в виде фотометок на карте и ленты под строкой поиска. Об этом Sostav сообщил представитель сервиса.

Новый формат рекомендаций призван упростить процесс выбора, предоставляя категории «Поесть», «Выпить», «Развлечься», «Погулять» в ленте под поисковой строкой. У фотометок на карте и в ленте добавлены краткие описания от YandexGPT, такие как «развлекательный центр с баром в бассейне» или «мини-парк в японском стиле».

Пользователи могут делиться понравившимися местами, сохранять их в закладки, а если место не подходит, скрыть его, выбрав опцию «Не показывать», чтобы улучшить точность рекомендаций, которые основываются на нейросети. Модель анализирует организации в городе, выявляет предпочтения пользователя и предлагает соответствующие варианты. При этом учитываются различные контексты, такие как день недели, время суток и местоположение пользователя.

Рекомендации доступны зарегистрированным пользователям, поскольку «Картам» проще определить, что может быть интересно конкретному человеку. Неавторизованные пользователи смогут просматривать общие рекомендации популярных мест в городе.

Ирина Грачева, руководитель сервиса «Яндекс Карты»: Персональные рекомендации в «Картах» подскажут, куда сходить, когда хочется чего-то нового, например выбрать место для прогулки или найти интересное кафе. Приложение само подберет подходящие варианты, учитывая, что вам нравится. Мы видим, что с момента появления рекомендаций люди больше взаимодействуют с организациями в «Картах», а аудитория приложения выросла за 2024 год с 38 до 46 млн пользователей в месяц.

Ранее сообщалось, что пользователи «Яндекс Go» смогут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в приложении. Для этого потребуется отсканировать QR-код в салоне транспортного средства или подключиться к Bluetooth-метке.