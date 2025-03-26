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26.03.2025 в 16:12

В «Яндекс Go» появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте

Первым городом, где будет доступна новая опция, станет Ярославль

Пользователи «Яндекс Go» смогут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в приложении. Для этого нужно будет отсканировать QR-код в салоне транспортного средства или подключиться к Bluetooth-метке. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Для покупки билета через Bluetooth потребуется включить его на телефоне, затем в разделе «Транспорт» выбрать автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату. Пассажиры смогут не привязывать банковскую карту перед оплатой, так как деньги спишутся с той карты, которая используется в других сервисах приложения. Все купленные билеты будут храниться в разделе «Мой билет».

Первым городом, где появится возможность оплаты проезда в «Яндекс Go», будет Ярославль. В дальнейшем функция станет доступна в десятках других российских регионов, заверили в компании.

Ранее «Яндекс Go» представил самокаты собственной разработки с умной кнопкой для быстрого старта. Для начала поездки не нужно будет доставать смартфон и заходить в приложение.

Яндекс Общественный транспорт Яндекс Go
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