В «Яндекс Go» появится возможность оплачивать проезд в общественном транспорте

Пользователи «Яндекс Go» смогут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в приложении. Для этого нужно будет отсканировать QR-код в салоне транспортного средства или подключиться к Bluetooth-метке. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Для покупки билета через Bluetooth потребуется включить его на телефоне, затем в разделе «Транспорт» выбрать автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату. Пассажиры смогут не привязывать банковскую карту перед оплатой, так как деньги спишутся с той карты, которая используется в других сервисах приложения. Все купленные билеты будут храниться в разделе «Мой билет».

Первым городом, где появится возможность оплаты проезда в «Яндекс Go», будет Ярославль. В дальнейшем функция станет доступна в десятках других российских регионов, заверили в компании.

Ранее «Яндекс Go» представил самокаты собственной разработки с умной кнопкой для быстрого старта. Для начала поездки не нужно будет доставать смартфон и заходить в приложение.