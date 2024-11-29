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29.11.2024 в 11:30

«Яндекс» купил сервис NewPay для приема оплаты через СБП по QR-коду

Сделка расширит набор платежных инструментов через систему «Яндекс Пэй»

«Яндекс» получил 100% ООО «НьюПэй», которое развивает сервис оплаты товаров и услуг через QR-код СБП, следует из данных ЕГРЮЛ. Сделка состоялась 28 ноября, компания стала владельцем юрлица через ООО «Финансовые и платежные технологии». На это обратил внимание «Интерфакс».

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что закрыли сделку по покупке сервиса NewPay. «Сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй"», — заявили информагентству в компании.

Компания «НьюПэй» была зарегистрирована в сентябре 2024 года. До сделки с «Яндексом» она на 70% принадлежала Ивану Бортнику. 25% были у Алексея Локонцева, еще 5% — у Игоря Мельникова.

На сайте NewPay отмечается, что сервис интегрирован с системами «Эвотор», Posiflora, Quick Resto, «Модуль Касса», «Аспро» и другими. Среди партнеров проекта — TopGun, «Даблби», «Кантата», OnePriceCoffee, SurfCoffee, Cofix.

Ранее сообщалось, что банк «Точка» приобрел 100% IT-компании Digitalkassa, которая предоставляет облачную кассу для бизнеса на базе собственного программного обеспечения. Это позволит клиентам получить дополнительный сервис, интегрированный в набор продуктов бесшовного приема платежей.

Яндекс QR-код СБП NewPay
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