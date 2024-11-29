Банк «Точка» купил сервис облачной кассы

Банк «Точка» приобрел 100% IT-компании Digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса на базе собственного ПО. Это позволит клиентам получить дополнительный сервис, интегрированный в набор продуктов бесшовного приема платежей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Сервис позволяет арендовать кассу в дата-центре и выдавать чеки без физического кассового аппарата на месте. Стартап предоставляет предпринимателям сервис под ключ, где уже интегрированы платежные системы, сервисы рассрочек, платформы для создания сайтов, что позволяет автоматизировать процессы формирования чеков для всех видов продаж.

Сотрудники Digitalkassa остаются работать в юрлице стартапа, у которого будет два бренда — Digitalkassa и в будущем «Точка касса». Сумму сделки стороны не раскрывают, но, по словам источника издания, она составила около 250 млн руб.

В прошлом месяце банк «Точка» приобрел сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI у компании, специализирующейся на разработке софта для онлайн-ретейла и e-com 24TTL. Максимальная сумма сделки может достигнуть 500 млн руб. при условии выполнения всех KPI в течение года.