Выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал» выросла на 48% в третьем квартале

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2023 года. Общая выручка компании увеличилась на 54% и составила 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 3,4 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA в отчётном периоде составил 26,5 млрд руб.

«Поиск и портал»

Выручка в сегменте «Поиск и портал» (в него входят «Поиск», «Геосервисы», «Погода» и ряд других сервисов в России, Беларуси и Казахстане), на который приходятся почти все рекламные доходы «Яндекса», выросла на 48% год к году, до 90,4 млрд руб., а за вычетом вознаграждения партнёрам — на 47% по сравнению с аналогичными показателями год назад. За девять месяцев выручка сегмента увеличилась на 51% год к году — до 236,4 млрд руб.

В компании рост связывают с результатами как «Поиска», так и «Рекламной сети Яндекса» «на фоне инвестиций в расширение рекламного инвентаря», а также развития и повышения эффективности рекламных продуктов и технологий.

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA в третьем квартале 2023 года составила 52%, тогда как в третьем квартале 2022-го этот показатель составлял 56,6%. «Хорошая рентабельность прежде всего обеспечена эффектом положительного операционного рычага на фоне уверенного роста рекламной выручки, а динамика показателя год к году объясняется увеличением расходов на персонал, а также маркетинговых и рекламных расходов — эти показатели выросли с низкой базы прошлого года», — отметили в компании.

Согласно отчёту, общая поисковая доля «Яндекса» (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале составила в среднем 62,6% — на 0,6 процентных пункта (п. п.) выше, чем в третьем квартале 2022 года. По данным аналитического сервиса «Яндекс Радар», в России поисковая доля на устройствах на базе Android составила 62,5% — на 0,6 п. п. выше по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

Доля поисковых запросов к «Яндексу» в России на устройствах на базе iOS в третьем квартале составила 49,8% — на 1,5 п. п. выше в сравнении с третьим кварталом 2022 года.

Доля поисковых запросов с мобильных устройств в третьем квартале составила 70,8% от всех поисковых запросов к «Яндексу». Трафик с мобильных устройств обеспечил 62,9% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска, говорится в отчёте компании.

Электронная коммерция, райдтех и доставка

Товарооборот на сервисах электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери») в третьем квартале вырос на 67% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года, составив 121,2 млрд руб. За девять месяцев показатель увеличился на 74% и достиг 339,5 млрд руб.

Доля товарооборота сторонних продавцов на «Яндекс Маркете» в третьем квартале достигла 87%, для сравнения: в третьем квартале 2022-го этот показатель находился на уровне 82%. Количество наименований товаров к концу третьего квартала составило 58,5 млн против 49,3 млн в конце третьего квартала 2022 года.

Количество активных продавцов (совершили не менее одной продажи за месяц до отчётной даты) выросло на 95% год к году, до 68,4 тыс., покупателей — на 40%, до 17,6 млн человек. Общее число заказов удвоилось и достигло 23,4 млн.

Валовая стоимость заказов в направлении «Райдтеха» в третьем квартале выросла на 51% год к году за счёт роста числа поездок и доли поездок по тарифам выше «Эконома» на фоне притока новых автомобилей более высокого класса и дефицита автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, а также сохраняющейся нехватки водителей на внутреннем рынке.

«Плюс и развлекательные сервисы»

В сегмент «Плюс и развлекательные сервисы» входят единая подписка на сервисы «Яндекса» — «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Букмейт», «Яндекс Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс Студия». Квартальная выручка сегмента выросла на 123%, до 17,4 млрд руб.

Количество подписчиков «Плюса» в третьем квартале выросло на 63% год к году, до 25,8 млн человек.

Как отметили в компании, рост в основном обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» на фоне увеличения общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти». Кроме того, на рост выручки повлияла «хорошая динамика других доходов», в том числе от рекламы.