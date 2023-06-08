«Яндекс» добился отмены решения Nasdaq о делистинге

Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» на решение о делистинге, принятое в марте. Ценные бумаги компании останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов акциями продолжит действовать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Яндекса».

«Американская биржа удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг — то есть ценные бумаги «Яндекса» останутся в биржевом списке», —говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Nasdaq учла аргументы, которые «Яндекс» привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, а контроль над ней сохранит менеджмент.

15 марта компания получила уведомление от Nasdaq о возможном делистинге. 21 марта «Яндекс» подал апелляцию. Слушание состоялось в конце апреля, до этого времени комания ждала ответ.

Кроме «Яндекса», уведомления о делистинге от Nasdaq получили Ozon, Headhunter и Qiwi. Позднее все компании обжаловали это решение.