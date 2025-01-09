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09.01.2025 в 05:40

Xiaomi займется продажей пива в России

Соответствующая заявка подана в Роспатент

Китайская Xiaomi подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ФИПС) на регистрацию новой продукции. В частности, компания планирует производить и продавать под своим брендом пиво, соки, шоколад, фрукты и другие изделия, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, компания хочет распространить торговый знак на галантерейные изделия, декоративные изделия, гаджеты для дома, басонные изделия, изделия для шитья, цветы, фрукты, ягоды, садовые травы, а также наполнители для туалетов домашних животных.

Xiaomi в России продает смартфоны, электронику, бытовую технику и товары для дома, персональный электротранспорт, очки, одежду и игрушки. На сайте фирменного магазина уже представлено пиво в ассортименте, однако оно пока не доступно для покупки.

Ранее сообщалось, что Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию. За десять месяцев прошлого года страна в полтора раза нарастила объемы и экспортировала почти 30 тыс. тонн напитка.

Роспатент Пиво xiaomi
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