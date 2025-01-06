Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

Впервые Китай вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию. За десять месяцев прошлого года Поднебесная в полтора раза нарастила объемы и экспортировала почти 30 тыс. тонн пенного напитка, пишет РИА Новости со ссылкой на национальные статистические службы.

Традиционно крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия — за десять месяцев она продала 105,3 тыс. тонн пенного напитка. На втором месте, уступив немного по поставкам Китаю, оказалась Чехия. Она нарастила экспорт в Россию на 27%, до 33,1 тыс. тонн.

Среди крупнейших экспортеров пива в Россию остаются Литва, Латвия, Польша, Казахстан и Бельгия.

Ранее стало известно, что производство пива в России достигло максимума за 11 лет. С января по июнь этого года в России произвели 451,4 тыс. декалитров пива. Это на 7,3% больше показателя за тот же период прошлого года. Выпуск пива в стране увеличился до максимума с 2013 года, когда было произведено 451,9 тыс. декалитров напитка.