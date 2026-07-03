X5 может купить алкогольного дистрибутора «Регион 50»

X5 ведет переговоры о покупке алкогольной компании «Регион 50», которая занимается производством спиртного и его дистрибуцией. По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить 0,6−1 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант».

В X5 информацию о переговорах не комментируют, а в самой компании заявляют об отсутствии договоренностей. Один из источников издания полагает, что Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ) в Дмитрове в сделку не войдет. Актив может быть интегрирован в сеть франшиз «Около» и использоваться прежде всего как логистическая инфраструктура, в том числе для расширения поставок за пределы алкогольного сегмента.

Компания «Регион 50» работает с крупными российскими и международными производителями алкоголя и имеет выручку свыше 8 млрд руб. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на высокую выручку, оценочная стоимость компании невысокая, так как ее ключевое направление — дистрибуция алкоголя, бизнес с низкой маржинальностью.

Другие собеседники полагают, что интерес ретейлера связан не только с дистрибуцией, но и с возможным усилением контроля над цепочками поставок и ценами. В частности, для заблаговременного формирования стоков алкогольной продукции перед всплесками сезонных продаж.

Напомним, в мае в Московской области свыше 1,6 тыс. торговых точек прекратили продажу алкоголя после введения новых ограничений для магазинов в жилых домах.