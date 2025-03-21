X5 Group увеличила чистую прибыль на 22% в 2024 году

По данным ТАСС, X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявила о росте чистой прибыли по МСФО на 21,9% до 110,1 млрд руб. в 2024 году. EBITDA компании также увеличилась на 16,9%, достигнув 251,8 млрд руб., а выручка выросла на 24,2% до 3,9 трлн руб.

Несмотря на рост годовых показателей, в четвертом квартале чистая прибыль снизилась на 20,2%, составив 15,4 млрд руб., а EBITDA сократилась на 0,8% до 52,9 млрд руб. Выручка за тот же период выросла на 22,3% до 1,08 трлн руб. Общий долг X5 на конец 2024 года составил 288,8 млрд руб., а чистый долг — 220,8 млрд руб.

Ранее стало известно, что X5 Group показала рост онлайн продаж, поднявшись на шестое место и увеличив продажи на 67%.