WPP заявила о стабилизации бизнеса на фоне сокращения падения выручки

Британская рекламная группа WPP заявила, что ее план по восстановлению бизнеса реализуется в соответствии с графиком. В третьем квартале 2026 года выручка за вычетом транзитных расходов составила £2,411 млрд, сократившись на 2,1% в сопоставимом выражении. Для сравнения, во втором квартале снижение составляло 2,8%, сообщает Reuters.

Генеральный директор WPP Синди Роуз отметила, что компания стабилизирует операционные показатели и работает над созданием более простой и сплоченной структуры. По ее словам, о коммерческом прогрессе свидетельствуют успешные тендеры на продление партнерств с The Coca-Cola Company и сервисом доставки DoorDash.

WPP подтвердила прогноз на весь 2026 год. Во втором полугодии компания ожидает снижения выручки за вычетом транзитных расходов на низкий или средний однозначный процент. Годовая операционная маржа, согласно прогнозу, составит от 12% до 13%.

Результаты WPP выходят на фоне продолжающихся усилий группы по восстановлению бизнеса. Сокращение темпов падения выручки указывает на улучшение динамики по сравнению с предыдущим кварталом, однако компания пока прогнозирует снижение показателя по итогам второго полугодия.

Напомним, что после публикации финансовых результатов за первое полугодие 2026 года акции WPP выросли на 26% на торгах Лондонской фондовой биржи.