Агентство WPP Media выиграло европейский медиааккаунт Reckitt

WPP Media (входит в британскую рекламную группу WPP) выиграло европейский медиааккаунт компании Reckitt (бренды Durex, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Veet, Dettol, Finish и Vanish). Агентство будет отвечать за стратегию, медиапланирование и закупки на 21 рынке Европы. Стоимость контракта составляет 700 млн долларов, а сотрудничество начнется 1 января 2026 года.

Одним из ключевых условий сделки стало использование платформы WPP Open: она обеспечивает работу с разными источниками данных без необходимости их передачи либо объединения. Генеральный директор WPP Синди Роуз отметила, что бренд‑портфель Reckitt «чрезвычайно важен» в повседневной жизни сотен миллионов людей, и заявила о намерении «переписать» маркетинговую стратегию в эпоху ИИ.

Директор по росту категорий Reckitt Райан Дулли подчеркнул, что выбор WPP является «ключевым этапом» в упрощении маркетинговой модели компании и обеспечении единого, основанного на данных, подхода ко всем рынкам.

Ранее WPP представила новую версию WPP Open, разработанную для небольших компаний.