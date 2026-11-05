Williams Oliver планирует запустить франшизу в России и странах СНГ

Сеть магазинов премиальной посуды Williams Oliver планирует развивать франшизу в России и странах СНГ. О намерении запустить это направление компания сообщила в презентации для инвесторов, обратил внимание Shopper’s. Условия сотрудничества с потенциальными партнерами пока не раскрываются.

Williams Oliver работает на российском рынке с 2015 года и предлагает товары около 600 брендов, включая Zwilling, Smeg, Swiss Diamond, «Императорский фарфоровый завод» и «Гжель». В портфель также входят собственные торговые марки Cuisipro, Danica, Kitchen Art и Silvermark.

Летом 2026 года компания приобрела сеть «Дом фарфора». Сейчас под управлением ретейлера находятся 11 магазинов Williams Oliver и четыре магазина «Дом фарфора». По собственной оценке компании, ее доля на рынке посуды и товаров для кухни составляет 2,5%.

Сетями управляет ООО «Патриот групп», принадлежащее Дмитрию Широкову. По итогам 2025 года выручка компании сократилась на 16%, до 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль — на 89%, до 7,3 млн рублей.

К 2030 году «Патриот групп» рассчитывает увеличить выручку до 3 млрд рублей за счет расширения розничной сети и развития омниканальной модели. В частности, компания ищет специалиста для разработки стратегии выхода на маркетплейсы, где Williams Oliver пока не представлена.

В России не так много городов, где успешно могли бы работать магазины с премиальной посудой, считает партнер One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, зарубежными направлениями для поиска партнеров могут стать Белоруссия и Казахстан.

Узнаваемость бренда может облегчить привлечение франчайзи, однако в сегменте премиальной посуды высокая наценка может сочетаться с медленной оборачиваемостью, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Покупки в этой категории совершаются нерегулярно, поэтому средства надолго замораживаются в товарных запасах.