Wildberries запустила свою сеть заправок

Объединенные Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок. АЗС находятся на территории логистических центров компании, и пока заправиться на них могут только водители Wildberries и Russ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Собственные АЗС — часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо. Они позволят водителям сэкономить время на дорогу, также для них предусмотрены более выгодные условия заправки, отметили в объединенной компании.

Там пообещали, что в скором времени АЗС будут доступны для водителей-партнеров. Также рассматривается возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов.

Напомним, Wildberries в июне объявила об объединении с ГК Russ. Стороны создали совместное предприятие «РВБ», в котором 65% перешло ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн». На прошлой неделе Роспатент подтвердил переход прав на товарные знаки Wildberries к ООО «РВБ».