Wildberries&Russ запустила новый вид баннеров в мобильном приложении

Wildberries&Russ добавила новый вид баннеров в мобильное приложение Wildberries. Баннер на странице обработки заказа показывается после оплаты покупки, когда клиент находится в стадии принятия решения, и может обратить внимание на сопутствующие товары. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Баннер нацелен на продвижение смежных товаров. Например, если пользователь купил обувь, рекламодатель с помощью баннера может предложить ему средства для ухода за ней, аксессуары или похожую продукцию.

Оплата инструмента производится по модели СРМ (за 1 тыс. показов).

Запуск нового формата баннеров — часть долгосрочной стратегии развития, направленной на внедрение на Wildberries инструментов продвижения на каждом этапе взаимодействия с покупателями. Новый баннер дополняет экосистему рекламных решений и является частью комплексной воронки продаж.

Для запуска баннера в кабинете «ВБ.Медиа» нужно нажать «Создать кампанию» и выбрать вид кампании «Страница обработки заказа».

Ранее сообщалось, что Wildberries&Russ запустила сервис генерации уникальных артикулов. Он позволяет анализировать маркетинговые кампании.