Wildberries&Russ запустила сервис генерации уникальных артикулов

Объединенная компания Wildberries и Russ — РВБ — запустила сервис для генерации артикулов, предназначенных для внешних каналов продвижения товаров. О новом аналитическом инструменте на Конференции инновационных технологий электронной коммерции рассказала директор по продукту портала продавцов Wildberries & Russ Анастасия Сычева.

Селлеры смогут создавать уникальный артикул товара под рекламную кампанию и отслеживать переходы пользователей в карточки товаров по каждому каналу коммуникации отдельно (это может быть пост блогера, сообщение на собственной странице в соцсетях, медийная реклама). Решение позволит автоматизировать аналитику по внешним каналам продвижения и понять, какой из них эффективнее.

Инструмент доступен в разделе «Сервисы» на портале продавцов Wildberries. Для генерации уникального артикула нужно выбрать товар, указать название кампании, канал коммуникации и цель размещения. Также необходимо сформулировать гипотезу того, какой эффект ожидается по завершении кампании. Система сгенерирует артикул. Его можно разместить в нужном канале и отслеживать следующие показатели:

количество пользователей, которые перешли в карточку товара;

число тех, кто положил товар в корзину;

количество пользователей, которые заказали товар;

конверсия в корзину;

конверсия в заказ.

Сервис доступен для всех продавцов Wildberries в России и Беларуси, у которых есть активная подписка «Джем».

Ранее стало известно, что Wildberries&Russ запустила контекстные баннеры в мобильном приложении. Они подбираются под поисковый запрос пользователя.