Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.04.2025 в 15:30

Wildberries&Russ запустила сервис генерации уникальных артикулов

Он позволит анализировать маркетинговые кампании

Объединенная компания Wildberries и Russ — РВБ — запустила сервис для генерации артикулов, предназначенных для внешних каналов продвижения товаров. О новом аналитическом инструменте на Конференции инновационных технологий электронной коммерции рассказала директор по продукту портала продавцов Wildberries & Russ Анастасия Сычева.

Селлеры смогут создавать уникальный артикул товара под рекламную кампанию и отслеживать переходы пользователей в карточки товаров по каждому каналу коммуникации отдельно (это может быть пост блогера, сообщение на собственной странице в соцсетях, медийная реклама). Решение позволит автоматизировать аналитику по внешним каналам продвижения и понять, какой из них эффективнее.

Инструмент доступен в разделе «Сервисы» на портале продавцов Wildberries. Для генерации уникального артикула нужно выбрать товар, указать название кампании, канал коммуникации и цель размещения. Также необходимо сформулировать гипотезу того, какой эффект ожидается по завершении кампании. Система сгенерирует артикул. Его можно разместить в нужном канале и отслеживать следующие показатели:

  • количество пользователей, которые перешли в карточку товара;
  • число тех, кто положил товар в корзину;
  • количество пользователей, которые заказали товар;
  • конверсия в корзину;
  • конверсия в заказ.

Сервис доступен для всех продавцов Wildberries в России и Беларуси, у которых есть активная подписка «Джем».

Ранее стало известно, что Wildberries&Russ запустила контекстные баннеры в мобильном приложении. Они подбираются под поисковый запрос пользователя.

Wildberries & Russ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.