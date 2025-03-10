Wildberries разработал сервис перепродажи подержанных товаров

Wildberries разработал «аналог “Авито”» — сервис для продажи подержанных товаров. Размещать объявления о перепродаже б/у товаров смогут сами пользователи площадки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Компания разместила вакансию руководителя команды разработки нового направления на одном из рекрутинговых сайтов. « Пользователи площадки смогут продать другим клиентам товары, которые они больше не используют, или новые вещи, которые им не подошли», — говорится в описании вакансии.

Однако, по словам источника издания, классифайд Wildberries Resale уже находится в высокой степени готовности, запуск состоится в первой половине 2025 года.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ (ВБР) заявил изданию, что компания «рассматривает возможность» запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса, однако в планах компании нет запуска классифайда. «Мы считаем эту модель устаревшей», — уверяет представитель маркетплейса.

При этом Wildberries запускает другой новый сервис — WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов. Услуга уже доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России.

Ранее аналогичные решения в ресейле запустил «Яндекс маркет». В «Ресейле» пользователи могут покупать подержанные вещи, а также перепродавать их через партнеров «Маркета»: специалисты приезжают к пользователю и принимают товары, определяют их стоимость и подлинность и выкупают, а затем перепродают на маркетплейсе.