«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные товары. Выход в этот сегмент поможет площадке заместить часть ассортимента, на который наблюдается дефицит, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки, сообщают «Ведомости».

Кроме того, это поможет привлечь новую аудиторию, в том числе тех, кто привык покупать неновые вещи и товары (например, через «Авито» и «Юлу»). На данный момент «Яндекс.Маркет» продает только подержанные смартфоны, но компания планирует работать и с другими категориями — детскими и спортивными товарами, товарами для дома и ремонта и другими.

В сервисе уточнили, что компания начала сотрудничать с юридическими лицами, у которых есть опыт работы с бывшими в употреблении устройствами и вещами. Например, партнер компании обязан проверить гаджеты, оценить их состояние и выставить цену, которая может быть до 60% ниже, чем у новой техники. В его обязанности также входит предоставление гарантии с бесплатным ремонтом или заменой на три месяца.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отмечает, что в сервисе заинтересованы две категории продавцов — это уходящие с рынка компании, которым нужна возможность легальной реализации ставшей ненужной электроники, и компании trade-in и сервисные центры. Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что этот проект, скорее всего, будет убыточным, объясняя это слишком сильной конкуренцией на рынке и большими рисками мошенничеств на такого рода платформах.

В «Авито» не боятся конкуренции со стороны «Яндекс.Маркета». Там считают, что сервису будет тяжело поменять восприятие у покупателей, так как годами формировалось мнение, что они продают только новый товар. По данным data.ai, в марте 2022 года «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Компания работает в России 15 лет.