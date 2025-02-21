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21.02.2025 в 09:05

WB предупредил о риске сокращения зарубежных товаров из-за регистрации через «Госуслуги»

Новая мера заблокирует международное развитие e-commerce и приведет к уходу пользователей на другие площадки

Обязательная регистрация продавцов на российских маркетплейсах через «Госуслуги» может привести к сокращению предложения иностранных товаров и усложнить международное развитие онлайн-торговли. Об этом предупредили в объединенной компании Wildberries и Russ, пишет РБК. Там считают, что инициатива создаст преференции для зарубежных онлайн-площадок, а также заблокирует работу маркетплейса за рубежом.

Представитель компании отметил, что многим иностранным продавцам будет сложно пройти верификацию, а это приведет к риску пропажи их товаров. «В случае с Wildberries данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании, в том числе налаженный бизнес в семи странах и планы развития маркетплейса на новых рынках», — пояснил он, подчеркнув, что подобная ситуация сложится и у других крупных игроков российского рынка онлайн-торговли.

В Avito также выразили обеспокоенность возможными последствиями нововведения. По данным внутренних опросов, более половины пользователей откажутся от размещения объявлений, если потребуется идентификация через «Госуслуги». При этом 40% продавцов перейдут на другие каналы продаж, включая соцсети и мессенджеры, что, как считают в Avito, может негативно сказаться на их безопасности и защите персональных данных.

15 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Документ в том числе предполагает обязательную идентификацию пользователей интернет-платформ, доступ к которым в сутки имеют более 200 тыс. россиян. Власти утверждают, что это поможет снизить уровень мошенничества и не затронет обычных покупателей.

Wildberries Avito Russ
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