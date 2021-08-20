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20.08.2021 в 16:30

Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки

В маркетплейсе рассказали, что зарубежные платежные системы направляли в российские банки письма с угрозами штрафных санкций

Пресс-служба российского онлайн-ритейлера Wildberries направила в редакцию Sostav письмо, в котором рассказала о давлении иностранных платежных систем на российские банки. В компании выразили сожаление, что «зарубежные платежные системы ранее высказывали готовность к переговорам, но предпочли язык угроз и ультиматумов».

Также онлайн-ритейлер сообщил, что «в зарубежных странах подобные комиссии значительно ниже», что является «очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, в частности, малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов».

Пресс-служба Wildberries:

Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы. Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

Подчеркнем, что мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами. 16 августа мы в Wildberries снизили цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложили россиянам самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши покупатели видят, как складывается цена на товар, и какие скидки они могут получить, оплачивая их с помощью различных платежных систем.

Неоднократно звучала мысль среди экспертов о том, что западные платежные системы, по сути, установили новый «налог» для россиян — так как их аналогичные тарифы в Европе, США и Азии в разы ниже отечественных. Как минимум, покупатели имеют право знать о размере этого «оброка» и о том, что у них действительно есть выбор его не платить.

В Wildberries отметили, что «получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем», и посоветовали их составителям «еще раз перечитать их внимательно».

В Visa от комментариев отказались. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами», — заявили в компании «Ведомостям».

Ранее на этой неделе Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через российские платежные системы — «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. При оплате заказа через международные платежные системы достигает 2%. В ответ на это Visa инициировала расследование.

Позже Роспотребнадзор заявил, что Wildberries вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, права потребителей это не нарушает.

Visa MasterCard Wildberries
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