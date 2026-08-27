Whoosh втрое нарастил расходы на рекламу и маркетинг

Кикшеринг Whoosh (ПАО «ВУШ Холдинг») опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года. Согласно отчетности, расходы компании на рекламу и маркетинг за шесть месяцев выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 40,9 млн рублей до 122,7 млн рублей.

Рост маркетинговых инвестиций происходит на фоне смены стратегии: Whoosh отказался от закупки нового флота в России и СНГ в 2026 году и делает ставку на повышение частотности поездок и удержание аудитории через маркетинговые инструменты. В 2023 году основной объем рекламных бюджетов Whoosh направлял на формирование культуры вождения и образовательные кампании.

Выручка кикшерингового сервиса за шесть месяцев 2026 года выросла на 4% год к году, до 5,56 млрд рублей. EBITDA кикшеринга увеличилась на 43%, достигнув 1,44 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю составила 26%. Как отмечается в отчете компании, ключевой результат периода — опережающий рост EBITDA относительно выручки — стал следствием реализации программы операционной эффективности.

При этом совокупный парк самокатов остался на уровне прошлого года (239 тыс. СИМ), а в России и СНГ был сокращен более чем на 6% за счет планового перемещения флота в Латинскую Америку. Удержать и нарастить выручку удалось за счет маркетинговых инструментов: более точного распределения флота по локациям, тарифных предложений и роста средней продолжительности поездки.

Выручка кикшеринга в Латинской Америке за первое полугодие выросла на 22%, до 1,13 млрд рублей, а ее доля в совокупной выручке группы достигла 20%. При этом средняя выручка на поездку в этом регионе в 1,8 раза выше, чем в России. Полноценный вклад латиноамериканского бизнеса, как ожидается, проявится во втором полугодии, когда флот в регионе достигнет 30 тыс. самокатов.

Whoosh подтвердил прогноз по EBITDA кикшеринга на 2026 год на уровне 4,5 млрд рублей и ожидает выхода на положительный свободный денежный поток.