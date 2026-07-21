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21.07.2026 в 16:40

Святослав Емельянов возглавил правление «WB Банка»

Банк России согласовал его кандидатуру на должность председателя правления кредитной организации

Святослав Емельянов

Святослав Емельянов назначен председателем правления «WB Банка». Его кандидатура согласована Банком России. Об этом сообщает пресс-служба RWB.

В новой роли Святослав будет отвечать за реализацию стратегических целей банка и общее руководство кредитной организацией. До официального назначения он исполнял обязанности председателя правления после перехода Георгия Горшкова на должность заместителя президента — председателя правления ВТБ.

До прихода в «WB Банк» топ-менеджер занимал руководящие должности в банках «Хоум Кредит», «Связной» и «Почта Банк». В 2025 году он присоединился к «WB Банку» в качестве заместителя председателя правления.

В компании отметили, что банк продолжает реализацию стратегии, направленной на создание и развитие сервисов для покупателей и продавцов в сфере электронной коммерции.

Банк России «WB банк» Святослав Емельянов
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