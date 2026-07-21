Святослав Емельянов возглавил правление «WB Банка»

Святослав Емельянов назначен председателем правления «WB Банка». Его кандидатура согласована Банком России. Об этом сообщает пресс-служба RWB.

В новой роли Святослав будет отвечать за реализацию стратегических целей банка и общее руководство кредитной организацией. До официального назначения он исполнял обязанности председателя правления после перехода Георгия Горшкова на должность заместителя президента — председателя правления ВТБ.

До прихода в «WB Банк» топ-менеджер занимал руководящие должности в банках «Хоум Кредит», «Связной» и «Почта Банк». В 2025 году он присоединился к «WB Банку» в качестве заместителя председателя правления.

В компании отметили, что банк продолжает реализацию стратегии, направленной на создание и развитие сервисов для покупателей и продавцов в сфере электронной коммерции.