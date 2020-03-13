Wavemaker провел «провокационный» ребрендинг

Агентство Wavemaker (принадлежит WPP) провело ребрендинг, связанный прежде всего с изменением логотипа и позиционированием.. «Новый Wavemaker» — это новая глобальная Операционная система с планировочным модулем, а также новый дизайн бренда.

Все это призвано воплотить в жизнь концепцию «Позитивная провокация». Агентство также планирует упростить, оцифровать и глобализировать свою деятельность, пишет Сampaign.

Новый логотип Wavemaker имеет черные буквы с оранжевым шаром на правой стороне буквы «r». В анимированной версии шар превращается в прыгающий мяч. Агентство провело ребрендинг собственными силами.

Тоби Дженнер, CEO Wavemaker Global: Те подходы, устоявшиеся, традиционные, которые раньше помогали растить и развивать бизнес, больше не работают. Сегодня, чтобы достичь весомых бизнес результатов, приходится меняться, а это, зачастую требует выхода из зоны комфорта. Только определенная доля смелости и драйва наших сотрудников и клиентов сделают качественные изменения возможными. Мы в Wavemaker это прекрасно понимаем и хотим соответствовать своему названию, которое несет в себе дух бесстрашия и, в каком-то смысле, провокации.

Наталья Кирьянова, CEO Wavemaker Russia: Что мне нравится в нашей индустрии, так это то, что мы не можем стоять на месте. Позитивные изменения ждут и Wavemaker. У нас новая и очень амбициозная глобальная команда, которая ставит перед WM смелые цели и помогает к ним идти. В новом амплуа у нас сильный бренд. С новым позиционированием мы готовы быстро адаптироваться под новые реалии и изменения. Нам всем очень нравится новый дизайн — современный, провокационный, стильный и запоминающийся. Конструктивная провокация — это простой вопрос «а мы можем сделать лучше?» и это действительно очень важно для профессионального роста наших людей, нашего бизнеса и бизнеса наших клиентов.

В прошлом месяце объявила о ребрендинге рекламная группа АДВ . Создателем обновленного образа выступила Havas Creative Group Russia. По задумке, новый корпоративный стиль должен сохранить преемственность к предыдущему дизайну, при этом выделив бренд среди конкурентов, сделав его более ярким и вызывающим.