Warner Bros. Discovery вернет прежнее название своему стриминговому сервису

Спустя два года после того, как Warner Bros. Discovery (WBD) переименовала свой стриминговый сервис HBO Max в Max, компания возвращается к старому названию. Об этом пишет TechCrunch.

WBD обновила стриминг в 2023 году и сменила его название, предоставив подписчикам доступ к 35 тыс. часов развлечений, новым функциям и обновленному интерфейсу. Основная идея заключалась в том, чтобы сделать сервис более понятным и привлекательным для широкой аудитории. В США Max начал работу в мае 2023 года, в Латинской Америке был запущен в первом квартале 2024-го.

Изменение названия было вызвано желанием устранить путаницу. Ранее HBO Max включал не только контент HBO, но и программы всех сетей, принадлежащих WBD, таких как CNN, Discovery Channel, Food Network, HGTV, TLC и другие. Кроме того, новая стратегия предполагала расширение аудитории за счет включения семейных и развлекательных программ от Discovery.

Однако многие зрители раскритиковали смену названия и концепцию сервиса. WBD пересмотрела свою стратегию: вместо того чтобы делать акцент на большом объеме разнообразного контента, решила сосредоточиться на качестве программ.

В WBD заявили, что название HBO Max лучше отражает текущее предложение для клиентов и точнее передает обещание компании — предоставлять уникальный контент, который стоит того, чтобы за него платить.

Возвращение к старому названию свидетельствует о том, что WBD делает ставку на узнаваемость бренда HBO Max и качество контента.

HBO Max остается одним из ведущих стримингов. За последний год число подписчиков сервиса выросло на 22 млн, к 2026 году их количество может превысить 150 млн человек.