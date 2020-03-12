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12.03.2020 в 11:00

НИУ ВШЭ запускает программу повышения квалификации по performance-маркетингу

Второй поток стартует 15 апреля

15 апреля стартует второй поток программы «Performance-маркетинг для бизнеса» от Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ. Набор продлится до 6 апреля.

Лекции и мастерские для управленцев и менеджеров проведут маркетинговые руководители крупных компаний, директора агентств и технологических сервисов: Екатерина Курочкина (М.Видео), Яна Тачалова (ANT Development), Александр Аксенов (Real Trans Hair), Валерий Пащенко (CoMagic), Игорь Балашов (Smartis), Илья Чухляев (OWOX). Руководителем программы станет Владимир Малюгин, основатель и генеральный директор агентства Digital Geeks.

За 2 месяца обучения слушатели научатся разрабатывать и внедрять performance-стратегию, строить эффективную систему online-продаж.

Владимир Малюгин, руководитель программы, основатель и генеральный директор Digital Geeks:

Performance-маркетинг и digital в целом эволюционируют очень быстро: усложняются рекламные системы, системы аналитики, появляются новые инструменты и методы. В продажах выигрывает тот, кто максимально эффективно управляет этим каналом. Мы учим адаптироваться к изменениям рынка и всегда оставаться на волне.

Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ:

Самое важное для нас дать слушателям практическую базу от специалистов, работающих на современном digital-рынке. Каждый сможет в процессе обучения не только получить знания, но и применить их в работе своей компании, получая обратную связь и поддержку от ведущих практиков отрасли.

После защиты итоговой работы студенты получат удостоверения о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно здесь.

Партнерский материал
НИУ ВШЭ
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