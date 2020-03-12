НИУ ВШЭ запускает программу повышения квалификации по performance-маркетингу

Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ:

Самое важное для нас — дать слушателям практическую базу от специалистов, работающих на современном digital-рынке. Каждый сможет в процессе обучения не только получить знания, но и применить их в работе своей компании, получая обратную связь и поддержку от ведущих практиков отрасли.