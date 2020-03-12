НИУ ВШЭ запускает программу повышения квалификации по performance-маркетингу

15 апреля стартует второй поток программы «Performance-маркетинг для бизнеса» от Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ. Набор продлится до 6 апреля.
Лекции и мастерские для управленцев и менеджеров проведут маркетинговые руководители крупных компаний, директора агентств и технологических сервисов: Екатерина Курочкина (М.Видео), Яна Тачалова (ANT Development), Александр Аксенов (Real Trans Hair), Валерий Пащенко (CoMagic), Игорь Балашов (Smartis), Илья Чухляев (OWOX). Руководителем программы станет Владимир Малюгин, основатель и генеральный директор агентства Digital Geeks.
За 2 месяца обучения слушатели научатся разрабатывать и внедрять performance-стратегию, строить эффективную систему online-продаж.
Владимир Малюгин, руководитель программы, основатель и генеральный директор Digital Geeks:
Performance-маркетинг и digital в целом эволюционируют очень быстро: усложняются рекламные системы, системы аналитики, появляются новые инструменты и методы. В продажах выигрывает тот, кто максимально эффективно управляет этим каналом. Мы учим адаптироваться к изменениям рынка и всегда оставаться на волне.
Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ:
Самое важное для нас — дать слушателям практическую базу от специалистов, работающих на современном digital-рынке. Каждый сможет в процессе обучения не только получить знания, но и применить их в работе своей компании, получая обратную связь и поддержку от ведущих практиков отрасли.
После защиты итоговой работы студенты получат удостоверения о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.
Подать заявку на участие и узнать подробности можно здесь.