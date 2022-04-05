Конференция «Высшая Передача» от «Авито Авто» удостоена премии «Событие года»

Ежегодная национальная премия «Событие года» — это крупнейшая профессиональная премия России в области event-индустрии. Итоги 10-й по счёту премии «Событие года» были подведены 30 марта 2022 года в пространстве Grand Ballroom Moscow. Серия конференций «Высшая передача», организованная Авито «Авто», получила серебряную награду в номинации «Лучшее Road Show».

«Высшая передача» — это серия конференций «Авито Авто» для B2B-аудитории — автодилеров и профессионалов, связанных с автоиндустрий (руководителей отделов продаж и маркетинга и собственников автомобильного бизнеса). Цикл деловых мероприятий, которые в зависимости от ситуации в стране оперативно корректировались по формату — онлайн, офлайн или гибрид — включал в себя выступления лидеров индустрии, воркшопы экспертов и дискуссии о трендах автомобильной отрасли.

Андрей Бородкин, руководитель event-маркетинга «Авито»: Мы благодарим жюри премии «Событие года» за высокую оценку конференций «Высшая передача», которые в сложный для автомобильного рынка период стали площадкой для обмена опытом и обсуждения самых актуальных тем российского автобизнеса — последних трендов авторынка, аналитики, бизнес-кейсов, методов по увеличению продаж, инсайтов. Экспертиза «Авито Авто» и крупнейших представителей автобизнеса воплотилась в более 50-ти часов уникального контента, снятого во время проведения конференций.

Игорь Демидов, CEO N:OW Agency: Изучая рынок и активность конкурентов, мы отметили тот факт, что большинство бизнес-мероприятий (особенно конференций) проходят в исключительно формальном, недружественном аудитории стиле, когда бренд в лице своих спикеров пытается донести до гостей информацию, не создав открытой, позитивной атмосферы на площадке. Мы решили исправить эту ситуацию и предложить новый формат вовлечения аудитории и площадку для проведения конференции. Конференции «Высшая передача», организованные «Авито Авто», стали местом, где идеально сочетаются бизнес, дружественная атмосфера и интересный для гостей контент.

В рамках «Высшей передачи» в течение года было проведено 8 конференций в 6 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург. Участниками конференций стали более 100 экспертов авторынка и свыше 1 500 представителей бизнеса, крупнейших региональных дилерских центров, крупные игроки авторынка в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники и другие представители автомобильного бизнеса в России.