После выхода американской компании Anthropic на биржу Nasdaq около 5,1 тыс. ее сотрудников, или 96% персонала, стали миллионерами благодаря стоимости принадлежащих им акций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные платформы Hill.com, которая отслеживает стоимость долей в частных компаниях.

По оценке Hill.com, около 2,8 тыс. сотрудников разработчика семейства больших языковых моделей Claude владеют акциями на сумму более $10 млн. Еще примерно 600 человек имеют пакеты стоимостью свыше $100 млн.

По состоянию на сентябрь 2026 года в компании работали 5,3 тыс. человек.

«Самое удивительное здесь то, как быстро это произошло», — заявил CNN основатель и генеральный директор Hill.com Эндрю Бенсон. По его словам, сотрудники Anthropic редко уходят из компании, поскольку рассчитывают на дальнейший рост стоимости своих долей.

Ранее Anthropic привлекла $107,3 млрд по итогам первичного публичного размещения акций. Разработчик продал 956,4 млн акций по $83 за штуку — выше первоначального диапазона в $70−78. Еще 23,6 млн акций реализовали соучредители компании — Google, AMD и Microsoft.

IPO Anthropic стало крупнейшим в истории фондового рынка. Предыдущий рекорд принадлежал компании SpaceX Илона Маска, которая в июне привлекла $75 млрд в ходе размещения акций. Кроме того, Anthropic стала первым разработчиком больших языковых моделей, вышедшим на биржу.