06.11.2025 в 15:30

Выручка Pinterest превысила $1 млрд

Рекламный бизнес быстро расширяется за счет новых форматов рекламы

Выручка Pinterest в третьем квартале 2025 года составила $1,046 млрд ﻿, что на 17% больше, чем годом ранее. Международные рынки показали ускоренный рост, а число пользователей достигло 600 млн.

Основные расходы связаны с инфраструктурой и AI-разработками. Так, компания активно развивает искусственный интеллект, трансформируя платформу в помощника по покупкам.

Pinterest продемонстрировал значительный рост в рекламном сегменте, который стал ключевым драйвером международной выручки. Количество показов рекламы выросло на 54% в третьем квартале 2025 года, при этом цены на рекламу снизились на 24%, что связано с увеличением доли показов на международных рынках с более низкими рекламными ставками.

Реклама в сфере покупок существенно увеличила свою долю — в третьем квартале она составила 30% международной выручки по сравнению с 9% в сентябре 2023 года. Рост доходов от этой категории в Европе и других регионах в два раза превышает общий рост выручки.

Pinterest активно тестирует новые рекламные продукты, включая объявления в верхней части поиска и рекламу местного ассортимента с возможностью отображения наличия товаров в ближайших магазинах, что способствует повышению кликабельности и привлечению новых пользователей.

Напомним, рост выручка Pinterest в первом квартале составил 16%, во втором — 17%.

