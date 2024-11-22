Выручка от онлайн-рекламы VK выросла на 19%

Выручка VK от онлайн-рекламы увеличились за январь-сентябрь 2024 года на 19%, до 65,9 млрд руб. В целом за девять месяцев холдинг увеличил выручку на 21% до 109,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду за прошлый год, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса за девять месяцев выросла на 27%. Нерекламная выручка выросла на 25% до 43,8 млрд руб. Самым быстрорастущим сегментом продолжает оставаться «Технологии для бизнеса». За девять месяцев выручка сегмента подскочила на 60%.



В третьем квартале популярность социальной сети продолжила расти, «ВКонтакте» привлекла дополнительно 3,1 млн пользователей, достигнув общей аудитории в 88,1 млн человек.

Годом ранее выручка VK от онлайн-рекламы показала рост на 47% за три квартала. Доходы от интернет-рекламы среднего и малого бизнеса увеличились на 46%