VK продаст RuStore менеджменту компании-разработчика

VK договорилась о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву. После завершения сделки управление сервисом перейдет менеджменту компании. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Там отметили, что команда RuStore продолжит развитие платформы в прежнем режиме. Компания планирует внедрять новые продуктовые обновления, расширять функциональность магазина и обеспечивать стабильную работу сервиса для пользователей, разработчиков и партнеров.

Ранее RuStore предоставил рекламодателям данные о своей аудитории. Сегменты стали доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP, разработанную российской AdTech-компанией UMG.