Выручка кинопроизводственных студий замедлила рост

По итогам 2024 года темпы роста выручки кинопроизводственных студий замедлились. Лидирует на рынке студия «Красный квадрат», которая в прошлом году увеличила выручку на 35%, до 6,4 млрд руб., при чистой прибыли 192,9 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Годом ранее рост выручки партнера «Первого канала» «Красного квадрата» был на уровне 43,3%. WeiT Media («Россия 1», НТВ, СТС, ТВ-3) нарастила выручку в прошлом году всего на 2,5%, до 3,1 млрд руб. Годом ранее выручка компании выросла на 31,8% год к году, до 3,1 млрд руб.

Бывший партнер ТНТ «Солярис промо продакшн» (СПП) нарастил выручку на 59%, до 3,9 млрд руб., при снижении чистой прибыли на 54%, до 886,3 млн руб.

Исключением стала только «Амедиа Продакшн», чьи показатели выросли впервые с 2022 года. Так, выручка студии за прошлый год выросла на 64%, до 981 млн руб., а чистая прибыль — более чем вдвое, до 193 млн руб.

Собеседник издания в одной из студий кинопроизводства предполагает, что сокращение темпов роста выручки компаний связано со снижением общего числа заказов от онлайн-кинотеатров.

Ранее сообщалось, что стриминги начали сокращать число оригинальных проектов — например, в первом квартале их количество уменьшилось год к году на 40%, до 24 новых сериалов.