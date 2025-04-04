Онлайн-кинотеатры сократили выпуск Originals

Число премьер онлайн-кинотеатров в первом квартале 2025 года сократилось на 40%. Всего вышло 24 оригинальных сериалов, большая часть из них - на нескольких платформах одновременно. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Газпром-медиа холдинга» (ГПМХ).

Если посчитать только запуски на одной площадке, то выйдет всего 17 оригинальных премьер в 2025 году против 25 годом ранее. Например, проект «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел в январе на Wink и сразу на «Кинопоиске». В результате на платформах выходят в среднем два-три эксклюзивных проекта за квартал.

Лидером по числу выпущенных оригинальных сериалов в первом квартале стал Okko (пять релизов), на втором месте — Kion (четыре проекта), тройку замыкает Premier (три релиза). Стриминги Wink и Start за период выпустили по два проекта, у «Иви» вышел эксклюзивно один сериал.

Участники рынка связывают тренд на сокращение кинопроизводства с экономией на инвестировании в проекты, а также ориентацией в сторону совместного производства. В Okko отметили, что фокус сместился на выпуск качественных оригинальных сериалов. «Масштаб проектов важнее, чем их количество», — заверяет представитель онлайн-кинотеатра.

К концу года число запусков оригинальных релизов онлайн-кинотеатров может еще сократиться примерно на 30−40% год к году с преобладанием коэксклюзивных проектов, прогнозируют в холдинге.

Напомним, тренд на сокращение запуска оригинальных проектов наметился еще сенью 2024 года. При этом общий зрительский интерес к таким проектам вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года