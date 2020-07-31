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31.07.2020 в 11:15

Выручка Alphabet за квартал впервые снизилась. Но рекламные доходы YouTube выросли

Чистая прибыль компании упала на треть

Квартальная выручка Alphabet (владельца Google) снизилась впервые в истории. При этом рекламные доходы видеосервиса YouTube выросли, говорится в отчете компании.

Выручка за квартал сократилась на 2% - до $38,297 млрд. В прошлом году она составляла $38,944 млрд.

Доходы от рекламы YouTube достигли $3,812 млрд по итогам квартала. Годом ранее они составляли $3,603 млрд. Выручка Google от продажи рекламы снизилась до $29,867 млрд — против $32,494 млрд в прошлом году. При этом нерекламные доходы Google (сюда включили и YouTube) подросли — с $4,08 млрд до $5,124 млрд.

Чистая прибыль Alphabet за квартал упала на треть. Показатель составил $6,959 млрд против $9,947 млрд в 2019 году.

Компания уменьшила расходы на продвижение и маркетинг. На эти цели компания потратила $3,9 млрд вместо $4,2 млрд во втором квартале прошлого года.

«Общая выручка составила $38,3 млрд, ее поддержало постепенное улучшение нашего рекламного бизнеса и значительный рост показателей Google Cloud и других доходов, — сказала Рут Порат, финансовый директор Alphabet и Google. — Мы продолжаем преодолевать сложные глобальные экономические условия».

Google YouTube Alphabet Финансовый отчет
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