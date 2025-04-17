«Вымпелком» утвердил стратегию развития компании до 2027 года

Совет директоров телекоммуникационной компании «Вымпелком» (бренд «билайн») утвердил стратегию развития до 2027 года. Об этом рассказал гендиректор оператора Сергей Анохин, его слова цитирует «Интерфакс».

Руководитель компании сообщил, что речь идет о стратегии активного, бурного роста. Планируется провести «серьезные внутренние трансформации и изменения в том, как компания будет звучать "вовне"».

Анохин не стал раскрывать финансовые параметры стратегии, отметив, что они «большие, амбициозные».

В этом году «Вымпелком» намерен увеличить инвестиции примерно на 15% по сравнению с 2024 годом и в дальнейшем сохранять такой темп. Также оператор планирует сокращать долг, но «без резкой "сушки" компании». Текущий уровень задолженности «Вымпелком» считает для себя комфортным. В 2024 году чистый долг компании снизился на 4,6% в годовом выражении, до 320,2 млрд руб.

«Вымпелком» намерен сфокусироваться на развитии и укреплении позиций в сегменте B2C и увеличить абонентскую базу. Оператор также видит точки роста в сегменте B2B, речь идет о телекоме, облачном бизнесе, искусственном интеллекте и рекламных продуктах.

Ранее «Вымпелком» предложил абонентам использовать один номер для двух физических сим-карт.