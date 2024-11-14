«Билайн» разрешил абонентам использовать один номер телефона для двух сим-карт

«Вымпелком» (бренд «билайн») предложил абонентам использовать один номер для двух физических сим-карт. Раньше такая опция была возможна только с eSIM и не получала разрешения властей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление оператора.

Сейчас дополнительная сим-карта может быть как физической, так и eSIM, уточнили в компании. Звонки будут поступать на оба устройства, а смс — только на «основную» (первую) сим-карту. Звонить и писать сообщения можно с двух устройств. Тариф, пакеты трафика, минут и смс едины для обеих сим-карт.

Отмечается, что услуга уже запущена в десяти регионах. В компании ожидают, что ей заинтересуется более 1 млн абонентов. Первые 30 дней услуга предоставляется бесплатно, затем плата составит 150 руб. в месяц. Размер инвестиций в проект в «Вымпелкоме» не раскрыли.

Руководитель направления IoT & Cloud J'son & Partners Consulting Антон Салов предполагает, что реализация услуги стала возможной за счет смягчения требований от органов власти, «которые, видимо, разрешили ограниченную географически эксплуатацию, нацеленную на b2c-устройства в связке смартфон и умные часы».

Эксперт прогнозирует, что с ростом количества IoT-устройств спрос на данную услугу будет увеличиваться. Этот прогноз поддерживают и другие эксперты.

Ранее в Минцифры отмечали, что в России возможно использование телефонов с eSIM, подключенных к сетям зарубежных операторов связи, осуществляющих свою деятельность в стране на основании роуминговых соглашений с российскими операторами связи. От последних же предложений по полноценному внедрению технологии eSIM не поступало.