Выйти за пределы индустрии и открыть возможности для роста других компаний

Создавать что-то новое — это всегда вызов, брендинговое агентство Volga Volga Brand Identity поделилось с Sostav, как проходила разработка нового бренда финансовой корпорации.

Проблематика

Как правило, бизнес ищет варианты развития в рамках своей индустрии — тем интересен для нас кейс разработки бренда, объединяющего существующий логистический бизнес-собственников и новые компании, в которые будут инвестированы средства группы.

Задача

Перед нами стояла задача комплексной разработки нового бренда — начиная с позиционирования и нейминга и заканчивая визуальной айдентикой и разработкой коммуникационных материалов.

Рустам Салимзянов, директор по стратегическому планированию Volga Volga Brand Identity: Экспертиза в организации сложных логистических цепочек для компаний малого и среднего бизнеса дает ключ к пониманию движения денег и документов. Классические банковские продукты не могут закрыть выявленные в ходе бренд-аудита и глубинных интервью потребности в операционном финансировании и развитии таких компаний.

Позиционирование и нейминг

Миссия бренда — «Дать нашим партнерам доступ к деньгам, рынкам и людям для взаимного развития бизнеса», опирается не только на экспертизу в логистике, но и на опыт инвестирования своих средств в компании других индустрий и сильную мультидисциплинарную команду.

Переориентация собственников с логистического бизнеса на инвестиционный с созданием новой группы компаний емко резюмирует манифест бренда — «Консортум. Объединяет точки роста».

Виктория Гречина, руководитель департамента информационных коммуникаций, Финансовая корпорация «Консортум»: Важным критерием при разработке нейминга стало обязательное русскоязычное название — компания сейчас в большей степени ориентирована на внутренний рынок, но так как есть перспектива выхода на внешние рынки, название должно, понятно считываться и на латинице. Также нужно было отстроиться от принципов нейминга банков и финансовых учреждений и избежать пафосных названий.

Результатом стало универсальное название «Консортум»/Consortum, от латинского consort — партнер, друг, которое отлично работает в обоих языковых версиях и логично встраивается в миссию компании.

Визуальная айдентика

Логотип развивает идею партнерства, динамичного роста и развития. Фирменный знак отражает масштаб и стабильность корпоративной структуры, при этом остается гибким и ассоциативным. В его основе — идея мощного импульса и синергии: надежная основа служит толчком для роста. Легкая шрифтовая часть с использованием строчных букв, добавляет открытости и актуальности.

Фирменная цветовая палитра — неотъемлемая часть визуальной системы бренда, в которой отражен баланс между надежностью и новаторским характером. Оптимистичные и вдохновляющие оттенки зеленого и голубого уравновешены сине-серой гаммой, характерной для бизнес-среды. Цвета заряжают бренд энергией и отражают его представления о доверительном и прогрессивном подходе к ведению бизнеса.

Сделать коммуникацию бренда гибкой и выразительной позволяют выбранные типографические приемы: сочетание двух контрастных по стилю гарнитур и свободной динамичной верстки — гармоничный баланс между устойчивостью и стремлением к развитию. Этот живой визуальный язык подчеркивает открытость клиентам и лидерские амбиции бренда.

Фотостиль сочетает в себе понятные сдержанные минималистичные сюжеты с людьми в бизнес-среде, динамичные геометричные изображения современной архитектуры и эпичные кадры из мира спорта и экстремальных увлечений, где компания предстает независимым и уверенным проводником, помогающим клиентам достигать новых высот.

Фирменная графика поддерживает идею логотипа и создает масштабируемую визуальную систему. Плавные геометричные линии объединяются в гармоничную композицию, транслируя рост и развитие. Чтобы добавить динамики развивающегося бренда, мы внедряем дополнительную интерпретацию графики с использованием градиента. Такой подход позволяет раскрыть многогранность бренда и ассоциируется с актуальностью и инновационными решениями.

Анастасия Галактионова, арт-директор Volga Volga Brand Identity: Мы создали гибкую и комфортную для работы дизайн-систему. Айдентика раскрывает ключевой смысл — здесь есть пространство для роста и амбиций. Новый бренд — надежный партнер, который формирует ориентиры для других команд и служит основой для развития и масштабирования.

Состав творческой группы

Volga Volga Brand Identity (агентство)

Директор по стратегическому планированию: Рустам Салимзянов

Арт-директор: Анастасия Галактионова

Аккаунт-менеджер: Инна Преображенская

ФК «Консортум» (клиент)

Руководитель департамента информационных коммуникаций: Виктория Гречина