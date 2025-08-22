Выйти за пределы индустрии и открыть возможности для роста других компаний

Создавать что-то новое — это всегда вызов, брендинговое агентство Volga Volga Brand Identity поделилось с Sostav, как проходила разработка нового бренда финансовой корпорации.
Проблематика
Как правило, бизнес ищет варианты развития в рамках своей индустрии — тем интересен для нас кейс разработки бренда, объединяющего существующий логистический бизнес-собственников и новые компании, в которые будут инвестированы средства группы.
Задача
Перед нами стояла задача комплексной разработки нового бренда — начиная с позиционирования и нейминга и заканчивая визуальной айдентикой и разработкой коммуникационных материалов.
Рустам Салимзянов, директор по стратегическому планированию Volga Volga Brand Identity:
Экспертиза в организации сложных логистических цепочек для компаний малого и среднего бизнеса дает ключ к пониманию движения денег и документов. Классические банковские продукты не могут закрыть выявленные в ходе бренд-аудита и глубинных интервью потребности в операционном финансировании и развитии таких компаний.
Позиционирование и нейминг
Миссия бренда — «Дать нашим партнерам доступ к деньгам, рынкам и людям для взаимного развития бизнеса», опирается не только на экспертизу в логистике, но и на опыт инвестирования своих средств в компании других индустрий и сильную мультидисциплинарную команду.
Переориентация собственников с логистического бизнеса на инвестиционный с созданием новой группы компаний емко резюмирует манифест бренда — «Консортум. Объединяет точки роста».
Виктория Гречина, руководитель департамента информационных коммуникаций, Финансовая корпорация «Консортум»:
Важным критерием при разработке нейминга стало обязательное русскоязычное название — компания сейчас в большей степени ориентирована на внутренний рынок, но так как есть перспектива выхода на внешние рынки, название должно, понятно считываться и на латинице. Также нужно было отстроиться от принципов нейминга банков и финансовых учреждений и избежать пафосных названий.
Результатом стало универсальное название «Консортум»/Consortum, от латинского consort — партнер, друг, которое отлично работает в обоих языковых версиях и логично встраивается в миссию компании.
Визуальная айдентика
Логотип развивает идею партнерства, динамичного роста и развития. Фирменный знак отражает масштаб и стабильность корпоративной структуры, при этом остается гибким и ассоциативным. В его основе — идея мощного импульса и синергии: надежная основа служит толчком для роста. Легкая шрифтовая часть с использованием строчных букв, добавляет открытости и актуальности.
Фирменная цветовая палитра — неотъемлемая часть визуальной системы бренда, в которой отражен баланс между надежностью и новаторским характером. Оптимистичные и вдохновляющие оттенки зеленого и голубого уравновешены сине-серой гаммой, характерной для бизнес-среды. Цвета заряжают бренд энергией и отражают его представления о доверительном и прогрессивном подходе к ведению бизнеса.
Сделать коммуникацию бренда гибкой и выразительной позволяют выбранные типографические приемы: сочетание двух контрастных по стилю гарнитур и свободной динамичной верстки — гармоничный баланс между устойчивостью и стремлением к развитию. Этот живой визуальный язык подчеркивает открытость клиентам и лидерские амбиции бренда.
Фотостиль сочетает в себе понятные сдержанные минималистичные сюжеты с людьми в бизнес-среде, динамичные геометричные изображения современной архитектуры и эпичные кадры из мира спорта и экстремальных увлечений, где компания предстает независимым и уверенным проводником, помогающим клиентам достигать новых высот.
Фирменная графика поддерживает идею логотипа и создает масштабируемую визуальную систему. Плавные геометричные линии объединяются в гармоничную композицию, транслируя рост и развитие. Чтобы добавить динамики развивающегося бренда, мы внедряем дополнительную интерпретацию графики с использованием градиента. Такой подход позволяет раскрыть многогранность бренда и ассоциируется с актуальностью и инновационными решениями.
Анастасия Галактионова, арт-директор Volga Volga Brand Identity:
Мы создали гибкую и комфортную для работы дизайн-систему. Айдентика раскрывает ключевой смысл — здесь есть пространство для роста и амбиций. Новый бренд — надежный партнер, который формирует ориентиры для других команд и служит основой для развития и масштабирования.
Состав творческой группы
Volga Volga Brand Identity (агентство)
Директор по стратегическому планированию: Рустам Салимзянов
Арт-директор: Анастасия Галактионова
Аккаунт-менеджер: Инна Преображенская
ФК «Консортум» (клиент)
Руководитель департамента информационных коммуникаций: Виктория Гречина