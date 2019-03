«Выглядит как дерьмо, но спасает мне жизнь»: в Германии популяризируют велосипедные шлемы

Социальная кампания министерства транспорта Германии по повышению безопасности на дорогах вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Представители партий обвинили рекламу одновременно в развратности и старомодности, а также в сексизме. Однако пользователям сети она пришлась по душе, сообщает The Guardian.

Кампания, которая включает плакаты и видеоролики, ориентирована на молодое поколение. Дело в том, что именно молодые люди чаще других травмируются в авариях из-за отсутствия шлемов, так как считают, что надевать их «не круто».

На плакатах изображены юноши и девушки в нижнем белье и в велосипедных шлемах. Лозунгом выбрана фраза: Looks like shit but saves my life («Выглядит дерьмово, но спасет мою жизнь»). Рекламный бюджет составил 400 тыс. евро.

Однако кампания вызвала недоумение и яростную критику различных партий. В первую очередь возмутились политики из Социал-демократической партии Германии. Они назвали кампанию слишком старомодной.

«Чтобы привлечь внимание молодых людей к безопасности дорожного движения, не нужны ни женщины, ни обнаженная кожа, ни сексизм», — заявила пресс-секретарь женского крыла Социал-демократической партии Германии Жозефина Ортлеб.

«Полуголые женщины и мужчины не должны красоваться на плакатах, напечатанных за деньги налогоплательщиков», — вторит ей представитель объединения депутатов бундестага.

Против рекламы выступила и министр по делам семьи Франциска Гиффай. Она опубликовала в Facebook фото, на котором изображена в официальном костюме на велосипеде и в шлеме, с подписью, обращённой к министру транспорта: «Дорогой Андреас Шойер, я полностью одетая тоже хорошо смотрюсь в шлеме!». Доказывая, тем самым, что фото в одежде также могут быть качественными и собрать огромное количество просмотров (у фото 1 тыс. лайков) .

Однако многие пользователи сети положительно оценили рекламный ход. «Это лучший профессоинальный совет, который я когда-либо слышал», — написал пользователь с именем Джесс Отта. «В шлеме она выглядит лучше, чем я без него», — соглашались с ним в комментариях.

Некоторые юзеры принялись шутить, публикуя фотографии своих старых шлемов: «Помогает как дерьмо, но выглядит отлично».

Компании по продаже велосипедов и оборудования уже воспользовались шумихой вокруг социальной кампании и предложили велошлемы, сопроводив рекламу слоганом: «И выглядит отлично и спасает мне жизнь».

Напомним, ранее власти Италии позаботились о жителях Больцано, установив на столбы подушки безопасности. Инициатива направлена на защиту граждан, которые пользуются смартфоном во время ходьбы и не замечают препятствий.