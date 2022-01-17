Компания vVenues впервые организовала новогодний онлайн-корпоратив в России: кейс SimbirSoft

Штат глобальной компании-разработчика программных продуктов SimbirSoft насчитывает более 1400 сотрудников, живущих в 11-ти часовых поясах. Чтобы коллеги смогли поздравить друг друга с Новым годом в удобном для всех формате, было решено организовать виртуальный корпоратив на плафторме vVenues . Деталями реализации совместного проекта участники поделились с Sostav.

Цели и задачи

Ивент-команда SimbirSoft уже накопила опыт проведения онлайн-мероприятий для сотрудников, и при планировании этого новогоднего корпоратива определила следующие критерии успешности:

объединение коллектива в процессе подготовки и участия в общем мероприятии;

100% онлайн — оригинальный и масштабный формат, выходящий за привычные возможности Zoom или вещания с чатбоксом;

возможность платформы реализовать интерактивную и увлекательную программу;

возможность платформы передать тёплую, дружественную атмосферу и вовлечь в неё сотрудников вне зависимости от их геолокации.

Решение

Для новогоднего корпоратива компания SimbirSoft вместе с командой vVenues создала виртуальную новогоднюю деревню «Симбирское Софтово» — праздничное и уютное онлайн-пространство, в котором сотрудники из более чем 50 городов России смогли познакомиться и зарядиться новогодним настроением.

Выбор виртуальной площадки пал на компанию vVenues, которая предложила саму онлайн-платформу и много дополнительных визуальных и интерактивных функций.

Кроме самой площадки, важным компонентом этой разработки стала четырёхчасовая интерактивная программа клиента: гости были вовлечены в онлайн-игры, голосования, викторины и фотоколлажи параллельно с розыгрышами в прямом эфире, общением в групповом видеочате.

Перемещаясь по разным зонам празднично анимированной 3D-деревни, где каждый украшенный домик символизировал центры разработки и другие представительства компании в разных городах, можно было не только посмотреть новогодний эфир и развлекательное standup-шоу, познакомиться с коллегами из других офисов, но и нарисовать свою собственную ёлочную игрушку, выиграть призы в «Колесе фортуны» и даже исполнить желание.

Анастасия Лоди, директор по развитию vVenues в России и СНГ: Клиент взял за основу пакет «Нетворк», который оптимально подходит для формата внутренней или внешней интерактивной конференции. И хотя этот формат обычно реализуется на готовых шаблонах, коллеги в SimbirSoft решили создать свою собственную графическую концепцию с динамическим дизайном в 3D. Это заняло около трёх недель, но того стоило — визуально участники буквально попали в зимнюю сказку, очень атмосферную и заманчивую. Я считаю, нам повезло, что первым клиентом и проектом в России стала IT-компания с собственной ивент-командой — все технические нюансы реализации понимались ими как естественная часть процесса, и большинство вопросов отпало уже на этапе подготовки и тестирования. Не скрою, что процесс создания, реализации и управления этим проектом стал для нас личным удовольствием.

Результаты

С помощью сервиса vVenues клиенту удалось создать настроение новогоднего корпоратива и провести насыщенную программу с сюрпризами, видеоприветствиями из разных городов, творческими поздравлениями и розыгрышем призов. Исходя из предыдущей практики мероприятий SimbirSoft, ожидания по подключениям были не менее 50% сотрудников или не менее 600−700 человек. В итоге, в празднике участвовали 938 человек, которые распределились по 11 часовым поясам.

Контент проекта был идеальным образцом вертикального и горизонтального co-creation — каждый офис представлял себя остальным регионам в весёлой и нетривиальной видеокарточке.

В программе нашли отражение многочисленные таланты сотрудников, которые подготовили танцевальные и музыкальные поздравления. Это создало ощущение причастности к команде, вызвало искреннее восхищение у зрителей.

Итоги в цифрах

1 300 зарегистрированных участников

938 активных посетителей

4 часа интерактива на площадке

2 часа живого эфира

10 зон активностей

7 командных видеопоздравлений

Екатерина Артюшина, HR-директор компании SimbirSoft: Ключевая ценность в IT — это люди, благодаря им компании создают новые продукты и накапливают экспертизу. В нашей отрасли быстро обновляются технологии, что подталкивает специалистов много учиться, обмениваться опытом, интересоваться всем новым. Мы помним об этом и когда выстраиваем наши процессы, и во время праздников. Также в условиях «удалёнки» особенно важно делиться приятными моментами со всей командой, поддерживать дружеское общение, раскрывать свои таланты, если специалист этого хочет. На один день переместившись в виртуальный онлайн-город, мы надеемся, что смогли передать праздничное настроение каждому участнику команды. И конечно, благодарим vVenues и всех, кто помог воплотить наши идеи.

Увидеть платформу vVenues в действии и узнать подробности об её функционале можно, присоединившись к живому демо на этой неделе.